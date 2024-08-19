В Молдове ответили, может ли Украина ввести свои войска в Приднестровье

Если бы Украина сама решила ввести войска в непризнанную республику, это считалось бы нападением на Молдову.

Украина не может сама принять решение о введении своих войск в непризнанное Приднестровье в Молдове. Но было бы желательно, чтобы Молдова вместе с Украиной решила вопрос присутствия российских войск в регионе.

Об этом экс-министр обороны Молдовы Анатолий Шалару сказал в эфире "Киев24".

Шалару ответил, может ли Украина без разрешения Молдовы ввести войска в Приднестровье.

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"Многие говорят и спрашивают меня, может ли Украина без разрешения Молдовы это сделать. Украина хочет вступить в Евросоюз, и Украина соблюдает все международные соглашения. Украина не будет нападать практически на Республику Молдова", — отметил экс-министр обороны.

"Было бы желательно, на мой взгляд, если бы Молдова вместе с Украиной решили вопрос присутствия российских войск в Приднестровье. Но Республика Молдова рассматривает жителей Приднестровья как граждан Республики Молдова, и не может начинать каких-либо военных действий против своих граждан", – объяснил Шалару.

Он добавил, что согласно молдавским законам армия страны не имеет права воевать с Приднестровьем, "потому что армия не может воевать против своего народа".

Напомним, в мае президент Молдовы Майя Санду опровергла информацию о том, что Украина якобы предлагала "решить" силовым путем проблему с Приднестровьем.

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