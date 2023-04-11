В Молдове ответили Захаровой на ее упреки в сотрудничестве с НАТО

В Молдовском Министерстве иностранных дел и европейской интеграции прокомментировали заявление представительницы МИД России Марии Захаровой, которая накануне заявила, что НАТО готовит из Молдовы "полигон для геополитической конфронтации" из РФ.

Заявление Молдовы распространило издание Newsmaker.

В Кишиневе заявили, что Россия не имеет права делать подобные заявления и вмешиваться во внутренние дела Молдовы.

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Кроме того, в Модове заявили, что это внутреннее дело страны с какими международными организациями сотрудничать и какие отношения развивать.

"Нейтралитет нашей страны не означает изоляцию. Власти Молдовы развивают партнерские отношения с организациями и государствами для сохранения мира и безопасности страны. Напомним, Молдова начала сотрудничать с НАТО в 1992 году", – говорится в заявлении министерства.

Также в Молдове заявили, что сотрудничество с НАТО укрепляет региональную безопасность и приносит реальную пользу стране. "Эти отношения развиваются исключительно на основе соблюдения нейтралитета Молдовы", – подчеркнули в МИДе Молдовы.

В ведомстве добавили, что Кишинев углубляет дружеские отношения со всеми выступающими за свободу, мир и безопасность в регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Молдове возле Кишинева построят современную военную базу для подготовки личного состава национальной армии.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Молдовы Мая Санду заявила, что ее страна способна за два года достичь энергетической независимости от страны-агрессорки России.

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