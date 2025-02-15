В Молдове перевернулся автобус Киев-Кишинев: есть пострадавшие

В субботу, 15 февраля, утром около 05:00 на трассе R-14 вблизи села Чирипчу Флорештьского района Молдовы произошла дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщила полиция Молдавии.

По предварительным данным, водитель рейсового автобуса, курсировавшего по маршруту Киев-Кишинев, не справился с управлением на заснеженной дороге, в результате чего транспорт перевернулся и ударился о дерево.

16 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницы Флорешты и Сороки.

"Водитель, 35-летний мужчина, прошел алкотест, результат которого оказался отрицательным. Другие пассажиры находятся в безопасности, их разместили во Флорентийском отделении полиции. Полиция проводит расследование для установления всех обстоятельств аварии", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве будут судить водителя, совершившего смертельное ДТП под действием алкоголя и наркотиков.

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