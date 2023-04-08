В Молдове перевернулся пассажирский автобус с украинцами: есть потерпевшие

В субботу, 8 апреля, в Молдове перевернулся пассажирский автобус, направлявшийся из Кишинева в Киев. В результате ДТП госпитализировали по меньшей мере девять человек.

Об этом сообщило молдавское издание NewsMaker со ссылкой на Генеральный инспекторат полиции.

"В Дрокиевском районе утром 8 апреля перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Кишинева в Киев. Девять иностранных граждан доставили в больницу для оказания медицинской помощи", — пишет издание.

Авария произошла на трассе Бельцы-Дрокия около 09:40. В салоне автобуса находился 21 пассажир.

По предварительной информации правоохранителей, водитель автобуса не справился с управлением. Транспортное средство врезалось в дерево, а затем съехало в кювет.

"Предварительно установлено, что авария могла произойти из-за технической неисправности транспортного средства", — сообщили полицейские.

Напомним, в конце марта в Польше столкнулись два пассажирских автобуса, по которым ехали украинцы. В результате ДТП пострадали, в частности, один несовершеннолетний. Авария произошла по дороге в пункт пропуска.

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