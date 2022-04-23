В Молдове почувствовали угрозу: послу РФ выразили протест из-за заявления российского генерала о Приднестровье

Кишинев обеспокоился из-за намерений Кремля захватить весь юг Украины и приблизиться к границам непризнанной Приднестровской республики.

В пятницу, 22 апреля, в МИД Молдовы вызвали посла России в знак протеста против заявления одного из российских генералов, управляющих захватнической войной в Украине. Беспокойство Кишинева вызвало утверждение о том, что российские войска намерены взять под контроль южную часть Украины, чтобы достичь Приднестровья.

Об этом сообщает румынское издание digi24.

Заместитель командующего Центральным военным округом России генерал Рустам Миннекаев заявил в пятницу во время встречи с руководителями предприятий военно-промышленного комплекса в Екатеринбурге, что Россия хочет взять под "полный контроль Донбасс и юг Украины".

По словам российского генерала, контроль над южной частью Украины позволит, в частности, России оказать помощь пророссийским сепаратистам в Приднестровье.

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"Контроль юга Украины также означает коридор в Приднестровье, где мы также наблюдаем случаи притеснения русскоговорящего населения", — сказал российский генерал.

Согласно заявлению молдавского МИД, Кишинев выразил послу России "глубокую обеспокоенность" такими заявлениями Миннекаева.

Республика Молдова, как сказано в сообщении, "считает эти заявления необоснованными и противоречащими поддержке Россией суверенитета и территориальной целостности нашей страны". Во внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что "Республика Молдова является нейтральной страной" и призвали Москву уважать этот принцип.

Напомним, ранее Молдова обвинила Россию в вербовке своих граждан для войны против Украины. Вероятно, речь идет о жителях так называемого "Приднестровья".

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