В Молдове подтвердили закрытие воздушного пространства из-за похожего на воздушный шар объекта

По предварительным данным, это был метеорологический аэростат.

Минобороны Молдовы подтвердило решение о временном закрытии воздушного пространства страны, причиной чего стал неустановленный объект, похожий на воздушный шар.

Об этом сообщила пресс-служба молдавского оборонного ведомства.

Там уточнили, что 14 февраля около 12:30 Минобороны получило информация о том, что в воздушном пространстве Молдовы в районе города Сороки обнаружен "неустановленный небольшой объект, похожий на воздушный шар".

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"Учитывая погодные условия и невозможность мониторинга и идентификации объекта, а также траектории его полета, в целях обеспечения безопасности граждан было принято решение о временном закрытии воздушного пространства", – говорится в сообщении министерства.

Там добавили, что этот объект имел средние размеры и, по предварительным данным, был метеорологическим аэростатом.

Напомним, ранее 14 февраля СМИ сообщили о закрытии в Молдове воздушного пространства до 16:00. В Сети писали, что причиной стал российский разведывательный беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны.

Заметим, в этот же день в Румынии система воздушного наблюдения зафиксировала в небе воздушную цель, по характеристикам похожую на аэростат. Так что в небо подняли истребители.

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