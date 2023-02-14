В Молдове подтвердили закрытие воздушного пространства из-за похожего на воздушный шар объекта

По предварительным данным, это был метеорологический аэростат.
Минобороны Молдовы подтвердило решение о временном закрытии воздушного пространства страны, причиной чего стал неустановленный объект, похожий на воздушный шар.
Об этом сообщила пресс-служба молдавского оборонного ведомства.
Там уточнили, что 14 февраля около 12:30 Минобороны получило информация о том, что в воздушном пространстве Молдовы в районе города Сороки обнаружен "неустановленный небольшой объект, похожий на воздушный шар".
"Учитывая погодные условия и невозможность мониторинга и идентификации объекта, а также траектории его полета, в целях обеспечения безопасности граждан было принято решение о временном закрытии воздушного пространства", – говорится в сообщении министерства.
Там добавили, что этот объект имел средние размеры и, по предварительным данным, был метеорологическим аэростатом.
Напомним, ранее 14 февраля СМИ сообщили о закрытии в Молдове воздушного пространства до 16:00. В Сети писали, что причиной стал российский разведывательный беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны.
Заметим, в этот же день в Румынии система воздушного наблюдения зафиксировала в небе воздушную цель, по характеристикам похожую на аэростат. Так что в небо подняли истребители.
Читайте также: