В Молдове после массированного ракетного обстрела Украины снова нашли обломки ракеты: фото

В Молдове в районе населенного пункта Ларга Бричанского района 16 февраля обнаружили обломки ракеты.

Об этом сообщают министерства обороны и внутренних дел Молдовы.

"Патруль пограничной полиции обнаружил на территории сектора пограничной полиции "Ларга" (Бричанский район) остатки ракеты, оставшейся после российских авиаударов по Украине. После обнаружения остатков вероятной ракеты были немедленно приняты меры по защите территории, а также сообщена Служба экстренной помощи 112, группы взрывотехников Приднестровского пограничного управления и прокуратуру Бричанского района", — говорится в сообщении МВД Молдовы.

Министерство обороны этой страны также подтвердило обнаружение обломков ракеты. Там отметили, что их специалисты готовы выехать на место происшествия.

В Молдове добавили, что это уже четвертый случай, когда после ракетных ударов по Украине в их государстве находят обломки ракет.

Ракетный обстрел Украины в ночь на 16 февраля

Российские террористы в ночь на 16 февраля нанесли новые массированные ракетные удары по территории Украины. Оккупанты выпустили по нашему государству 32 ракеты, из которых 16 удалось сбить.

Известно о "прилетах" во Львовской области. Там оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Также взрывы прогремели в других регионах. В частности – Полтавской и Днепропетровской областях.

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