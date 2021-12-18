В Молдове предложили объявить персоной нон грата российского посла

В МИДе Молдовы назвали участие российского дипломата в церемонии инаугурации главы непризнанной республики Приднестровья "недружественным шагом".

Посол России в Молдове Олег Васнецов оказался в центре скандала из-за своего присутствия на церемонии инаугурации главы непризнанной "республики Приднестровья" Вадима Красносельского.

Как сообщает молдавское издание Deschide, глава комиссии по помилованию в администрации президента республики Ион Гузун даже предложил объявить российского дипломата персоной нон грата.

Персона нон грата – чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов. Нужно принять официальное решение”, — цитирует издание чиновника в Facebook.

Участие посла России Олега Васнецова в инаугурации лидера Приднестровья считают "недружественным шагом" также в МИДе Молдовы.

“Так называемые "президентские выборы" в приднестровском регионе нелегитимны и противоречат конституционным устоям Молдовы. Участие главы дипмиссии Российской Федерации в подобных действиях рассматривается министерством иностранных дел и европейской интеграции как недружественная акция”,- говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Молдовы.

В издании Deschide напомнили, что церемония инаугурации Красносельского прошла 17 декабря в Большом зале Тираспольского театра, где присутствовал и российский посол Олег Васнецов.

Напомним, с 1 сентября 2021 года в Украину запрещено въезжать автомобили с номерами самопровозглашенной и непризнанной "республики Приднестровья". Водителей таких машин просто разворачивают на границе.

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