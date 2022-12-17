В Молдове приостановили лицензии на вещание шести пророссийских телеканалов

В Молдове решили приостановить вещание шести пророссийских телеканалов о распространении некорректной информации при освещении событий в стране, а также войны в Украине.

Об этом сообщает NewsMakerk.

Решение приняла Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы. Лишены права на вещание "Primul în Moldova", "RTR Moldova", "Accent TV", "NTV Moldova", "TV6" и "Orhei TV". Они ведь "серьезно и неоднократно нарушали Кодекс аудиовизуальных услуг, тенденциозно и манипулятивно отражая события в Молдове и войну в Украине".

Премьер Молдовы Наталья Гаврилице заявила, что сейчас в стране только усиливается российская пропаганда.

"За почти 300 дней войны в Украине пропаганда в Молдове не прекратилась, а даже усилилась. В ситуации, в которой против нашей страны идет не только энергетическая война, но и информационная война, наша ответственность и обязанность – защитить граждан и стран", – подчеркнула она.

Напомним, в российском МИДе обвинили молдавскую президентку Маю Санду в притеснении русскоязычных". Так, пресс-секретарь ведомства Мария Захарова прокомментировала новый Кодекс о выборах в Молдове. В ответ на это Кишинев вызвал посла РФ в Молдове Олега Васнецова, чтобы выразить свой протест.

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