В избирательной гонке участвуют 20 партий.

Сегодня, 11 июля, в Молдове начались досрочные парламентские выборы. В 7:00 утра по местному времени открылись 2 тыс. избирательных участков на всей территории страны. Кроме этого 150 участков откроются в 36 странах мира для зарубежного голосования. В избирательной гонке участвуют 20 партий, два блока и один независимый кандидат.

Согласно данным ЦИК Молдовы, по состоянию на 11:00 по местному времени явка на выборах превысила 17%. На досрочных парламентских выборах проголосовали уже более полумиллиона избирателей.

Как пишет Newsmaker, основная борьба разворачивается между избирательным блоком "Коммунисты и социалисты", лидерами которого является экс-президента Игорь Додон и Владимир Воронин, и партией "Действие и солидарность", которую возглавляла Майя Санду до того момента, пока не была избрана президентом.

Именно она назначила досрочные выборы в парламент в апреле, пишет ВВС Украина. Этому предшествовала длительная борьба между ней и парламентом, в котором доминировали сторонники экс-президента страны Игоря Додона.

В конце-концов Конституционный суд Молдовы признал конституционным роспуск парламента и неконституционным — чрезвычайное положение, который тогда объявили сторонники Додона в парламенте, чтобы не допустить проведения досрочных выборов.

За исключением партии Санду, все остальные лидеры избирательной гонки имеют связи с российскими политиками.

Нарпиклад, Игорь Додон имеет прямую поддержку Владимира Путина, а партия Илана Шора — бывшего мэра города Оргеев, который с 2020 года находится в международном розыске — неоднократно голосовала вместе с социалистами и поддерживала их в борьбе с Санду.

Напомним, бывший президент Молдовы (2016-2020), лидер "Партии социалистов" Игорь Додон пугает страну массовыми протестами и дестабилизацией в случае победы на парламентских выборах 11 июня партии действующего президента Маи Санду.

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