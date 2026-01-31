В Молдове произошел блэкаут на фоне перебоев в энергетике Украины

© Associated Press

Дополнено новыми материалами

Часть Молдовы оказалась в блэкауте из-за масштабного падения напряжения в украинской энергосистеме.

Об этом сообщает Министерство энергетики Молдавии.

Ведомство отмечает, что из-за проблем в украинской энергосистеме зафиксировано падение напряжения на линии 400 кВ, что привело к отключению энергосистемы Молдовы.

Оператор системы уже решает проблему, в некоторых районах восстановлен стабильный уровень напряжения.

В Кишиневе и других городах страны из-за обесточивания остановился электротранспорт. Также фиксировались перебои в работе мобильной связи.

Мэр Кишинева Ион Чебан сообщил, что свет исчез в большинстве районов столицы. Аварийные службы работают над возобновлением электроснабжения.

По команде «Укрэнерго» в Одесской области применены экстренные отключения света.

Напомним, 31 января в Украине одновременно ввели аварийные отключения света сразу в нескольких областях, а последствия уже ощутили и в столице. В частности, временно остановили работу метро из-за понижения напряжения — остановились поезда и эскалаторы.

В ряде регионов отменили действие почасовых графиков и перешли к аварийным отключениям. Речь идет как минимум о Житомирской, Черниговской, Днепропетровской и Сумской областях. В Херсоне также нет света.