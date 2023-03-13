Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Молдове пророссийские силы снова устроили протесты: люди блокируют движение на дорогах (фото)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2271
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Молдове пророссийские силы снова устроили протесты: люди блокируют движение на дорогах (фото)

Правительство Молдовы пока не комментировало пророссийскую акцию.

В Молдове 13 марта представители пророссийских сил снова устроили акции протеста. Митингующие блокируют движение транспорта, непрерывно переходя улицу пешеходным переходом и скандируя свои лозунги.

Об этом пишет Newsmaker.

Пришедшие на пророссийскую акцию блокируют движение транспорта в центре Кишинева. Также протестующие пытаются заблокировать проезд по национальным дорогам.

Акции протеста также проходят в Чимишлии и Единцах. По сообщению телеграмм-канала, там полиция задержала некоторых митингующих.

Пророссийские силы выкрикивают лозунги, требуя отставки законного президента Молдовы Майи Санду.

На месте находится полиция. Пророссийские акции проводят члены и сторонники партии "Шор".

В правительстве Молдавии сегодняшнии пророссийские акции не комментировали.

Напомним, глава Генерального инспектората полиции Молдовы предупредил, что российские спецслужбы планируют дестабилизировать ситуацию в стране. Так, 12 марта в Молдове устроили пророссийскую акцию протеста – сообщалось о задержании.

Ранее геополитический аналитик Кшиштоф Войчал предупредил, что Молдова может оказаться очень легкой и последующей мишенью Путина.

Читайте также:

Беспокойство в Молдове: митинги, драки и захватнические планы России | Валерий Паша

Беспокойство в Молдове: митинги, драки и захватнические планы России | Валерий Паша

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2271
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация