В Молдове пророссийские силы устроили акцию: известно о первых задержаниях и стычках (фото)

В Молдове 12 марта проходит пророссийская акция протеста, во время которой возможны беспорядки. Уже задержаны более 50 человек.

Об этом сообщил глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернеуцяну, пишет Newsmaker.

Он предупредил, что российские спецслужбы планируют дестабилизировать ситуацию в Молдове, в частности, на пророссийской акции, проводимой сегодня членами и сторонниками партии "Шор".

"Организаторы будущих беспорядков сформировали 10 групп по 10 человек, которые готовились к акциям. Все их действия координировали из России. При этом всем завербованным обещали за организацию беспорядков 10 тысяч долларов и поддержку со стороны политических сил в Молдове", — сказал Чернеуцяну, добавив, что семеро из них были задержаны 11 марта.

Полиция в свою очередь уже сообщила о задержании в Кишиневе двух мужчин, у которых были с собой запрещенные предметы. У задержанных обнаружили кастеты и газовые баллончики.

По информации правоохранителей, оба шли на пророссийский протест в центре столицы. Впоследствии были задержаны еще 54 человека, среди которых 12 несовершеннолетних.

Правоохранители отметили, что задержанные тоже планировали принять участие в пророссийском протесте. Задержанные вели себя подозрительно и у них обнаружили запрещенные предметы, в том числе ножи.

Все задержанные были доставлены в отделение полиции для допроса.

Кроме того, сообщается о первых столкновениях с правоохранителями.

Напомним, что в аэропорту Кишинева обнаружили представителя российской частной военной кампании "Вагнер". Его обнаружили в потоке пассажиров благодаря обмену информацией. Наемник ЧВК вернули самолетом в РФ.

Ранее разведка США получила информацию, указывающую на подготовку российскими спецслужбами новых акций протестов в Молдове с целью расшатывания ситуации и свержения правительства в стране.

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