В Молдове расцветают признаки гибридной войны, — Гуменюк

Внутренняя ситуация в Молдове свидетельствует об имеющихся признаках гибридной войны. Там пытаются расшатать социально-политическое устройство, продвигать пропагандистские нарративы и свозить туда команды агитаторов соответствующего направления пропаганды.

Об этом заявила спикер Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге в Military Media Center.

Гуменюк также добавила, что со стороны Украины все меры предприняты, мы сознательно находимся на этом участке с учетом оборонного компонента.

"Отслеживая внутреннюю ситуацию в Молдове, мы понимаем, что там сейчас расцветают все признаки гибридной войны (...) Однако все эти меры очень сознательно воспринимаются молдавским руководством, принимаются ответные меры, чтобы локализовать такую работу", — заявила спикер.

Она добавила, что данное направление будет в интересах врага разыгрываться на определенных этапах войны, в том числе гибридной войны.

Мы знали еще в начале полномасштабного вторжения о том, что они там присутствуют и рассчитывают на эти силы. Поэтому уплотнение границы произошло еще до начала вторжения. После абсолютного закрытия этого сегмента для даже пересечения границы там произошли дополнительные расчеты Сил обороны, усиление охраны границы и всего пограничья. Поэтому наши силы распределены адекватно гипотетической угрозе по этому направлению", — рассказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что ВСУ полностью не исключают угрозу, ведь "враг сумасшедший". Российская армия не руководствуется нормами и правилами ведения войны, не жалеет своего личного состава.

"Адекватно оценивая тот персонал, который там находится, тот контингент, который составляет основу личного состава, мы понимаем, что это уже давно демотивированные по этим направлениям люди и военнослужащие, привыкшие служить в условиях загранкомандировки и "лайт-условий", когда они не напряжены ничем", — сказала Гуменюк.

У противника, по ее словам, сейчас происходит очень сильный дисбаланс морально-психологического состояния.

"Разве что несколько спецподразделений, которые готовы к тому, чтобы совершить диверсионно-разведывательные прорывы, провокации, или какие-то провокативные обстрелы со стороны непризнанного Приднестровья. Это из более-менее реальных угроз, к которым мы тоже готовы, осознавая, где именно и как они могут применить такие виды провокаций", — добавила спикер.

Добавим, что украинский глава Владимир Зеленский передал президенту Молдовы Маи Санду информацию о планах РФ осуществить госпереворот в Кишиневе.

По его словам , РФ планировала переворот в Молдове. Осуществить это можно только с помощью высадки десанта или используя территорию Приднестровья.

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