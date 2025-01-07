В Молдове рассказали, как в Тирасполе отреагировали на предложение помочь с покупкой газа

Правительство Молдовы сообщило, что Тирасполь отказался от помощи с закупкой газа. Там заявили о "неприемлемости вмешательства во внутренние дела Приднестровья".

Об этом сообщил спикер молдавского правительства Даниэл Водэ в эфире TV8.

В правительстве заявили, что 11 декабря было направлено письмо с предложением поддержки для преодоления трудностей с поставками газа, в частности для обеспечения потребностей уязвимых групп населения и социальных учреждений.

"Кишинев готов рассмотреть возможность привлечения имеющихся ресурсов и помощи, предоставленной международными партнерами, для обеспечения конкретных потребностей уязвимого населения, а также больниц, школ и социальных центров, с целью недопущения негативного развития ситуации", - заявил Водэ.

Однако, через несколько дней, 16 декабря, Тирасполь ответил отказом, заявив о неприемлемости вмешательства во внутренние дела Приднестровья.

"На это письмо через несколько дней, 16 декабря, пришел ответ... в котором говорится о неприемлемости вмешательства во внутренние дела... Другими словами, это был отказ от любого сотрудничества. Письмо с предложением помощи просто высмеяли в лице одного из переговорщиков", - добавил представитель правительства.

Напомним, руководитель фонда "Повернись живим" Тарас Чмут заявлял, что пора вернуть Молдове законный контроль над Приднестровьем.

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