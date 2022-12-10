В Молдове строго ответили Путину: "Независимая страна может хранить газ там, где она решит"

Путин поручил минэнерго России "посмотреть повнимательнее" и "разобраться", почему Молдова хранит резервы газа в Украине. В Кишиневе заявили, что независимая страна и сама в состоянии решить, где ей хранить купленный газ.

Об этом пишет молдавское издание Newsmaker.

"Молдова — независимая страна, и газ, который она закупает и за который платит, может хранить там, где она решит. У нас нет хранилищ природного газа в Молдове, некоторое количество природного газа мы храним в Румынии, но там хранилища достаточно полные, поэтому определенное количество мы храним в Украине. Там есть возможности для хранения и эти запасы в безопасности. Мы можем хранить газ, который покупаем и за который платим там, где мы решим", — подчеркнула Гаврилица.

Напомним, в сети появилось видео с "пьяным" Путиным, рассказывающим об ударах РФ по энергосистеме Украины, попивая шампанское.

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