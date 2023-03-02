В Молдове во время заседания подрались депутаты: скандал разразился из-за языка (видео)

В конце концов, проект был одобрен, 55 голосов хватило для его принятия.

В парламенте Молдовы произошла потасовка между депутатами. Рукопашное сражение состоялося во время голосования проекта, предусматривающего отказ от названия "молдавский язык" в пользу "румынского".

Соответствующее видео было опубликовано Newsmaker.

Проект инициирован руководящей партией PAS. Он предполагает изменение названия "молдавский язык" на "румынский язык" в Конституции.

Как видно из кадров, потасовка возникла между депутатом-социалистом и депутатом из PAS. Во время презентации проекта к трибуне вышли депутаты коммунистов и социалистов с плакатами "Moldova. Moldoveni. Moldovenesc" (Молдова. Молдаване. Молдовская). Один из депутатов от парламентского большинства подскочил к ним и выхватил плакат и началась потасовка. Депутат PAS пыталась продолжить выступление, но к микрофону подошла депутат от коммунистов и начала выкрикивать у него "Молдова, Молдова". Спикер призвал депутатов успокоиться и не устраивать балаган. Некоторые вернулись на места, но оппозиция продолжала блокировать трибуну. Впрочем, это не помогло и проект был одобрен в первом чтении.

Что известно о проекте

Проект предложен руководящей партией PAS. Он предусматривает отмену во всех официальных документах и законах понятия "молдавский язык" на "румынский". Согласно документу, слова "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" в любой грамматической форме, где речь идет о государственном языке Республики Молдова, заменяются словами "румынский язык".

Напомним, как сообщили в ОК "Юг", в Молдове расцветают признаки гибридной войны.

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