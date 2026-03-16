Удар РФ по Новоднестровской ГЭС: в Молдове введен режим экологической тревоги
Президент Молдовы выразила обеспокоенность по поводу угрозы для водоснабжения страны из-за загрязнения реки Днестр после атаки России на Новоднестровскую ГЭС.
Водоснабжению Молдовы грозит разлив нефтепродуктов после удара России по Новоднестровской ГЭС, в стране объявлена экологическая тревога.
Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на своей странице в соцсети X.
«Мы объявили экологическую тревогу и действуем для защиты нашего народа. Россия несет полную ответственность», — говорится в ее сообщении.
В своем заявлении она также отметила, что российский удар привел к попаданию нефти в воду Днестра, что создает серьезные риски для обеспечения водой населения Молдовы. Страна уже принимает необходимые меры для защиты своих граждан.
Напомним, в ночь на 7 марта Россия впервые массированно атаковала Днестровскую ГЭС.
10 марта в реке Днестр были обнаружены пятна технических масел в районе села Лядова Ярышевского сельского территориального общества Могилев-Подольского района Винницкой области. Загрязнение распространилось вниз по течению реки, в том числе в районе села Наславча в Молдове.