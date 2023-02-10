В Молдове вызвали посла РФ через российскую ракету: прошла в 35 км от границы с Румынией

Два румынских истребителя из состава Воздушной полиции НАТО отслеживали движение вражеской ракеты у границ своей страны.

Российский посол в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в Министерство иностранных дел Молдовы из-за российской ракеты, которая пролетела над двумя молдавскими городами в пятницу, 10 февраля.

Об этом сообщили на сайте молдавского внешнеполитического ведомства.

В сообщении отметили, что Молдова считает недопустимым нарушение воздушного пространства путем пролета над суверенной территорией российской ракеты.

В МИД Молдовы подчеркнули, что российская сторона продолжает захватническую войну против Украины, а "ракетные удары по соседнему государству оказывают непосредственное и негативное влияние на граждан нашей страны".

"Призываем Российскую Федерацию прекратить военную агрессию против соседней страны, которая влечет за собой многочисленные человеческие жертвы и материальные разрушения", — сказал по этому поводу Даниэль Воде, представитель Министерства иностранных дел.

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По информации Министерства обороны Молдовы, обнародованном в официальном заявлении, ракета пересекла Молдову над Приднестровским регионом.

"Ответственные структуры ведомства в 10:18 обнаружили ракету, которая пересекла воздушное пространство Республики Молдова, над городом Мокра Приднестровского региона, а впоследствии над городом Косауке Сорокского района, направляясь в сторону Украины", — говорится в заявлении.

Министерство обороны Румынии сообщило, что военные радары обнаружили российскую "воздушную цель", которая не пересекала границы этой страны.

"Система воздушного наблюдения ВВС Румынии обнаружила в пятницу, 10 февраля, воздушную цель, запущенную с Черного моря с корабля Российской Федерации, вблизи Крымского полуострова, вероятнее всего, крылатую ракету, передвигавшуюся в воздушном пространстве Украины, Республики Молдова и вновь вошедшую в воздушное пространство Украины, ни разу не пересекая воздушное пространство Румынии. Ближайшая точка траектории цели к воздушному пространству Румынии была зафиксирована радиолокационными системами примерно в 35 километрах к северо-востоку от границы", - говорится в сообщении.

Румынские власти применяли все стандартные процедуры с момента обнаружения запуска воздушной цели до полного выяснения ситуации.

Кроме того, в 10:38 два самолета МиГ-21 LanceR ВВС Румынии из состава боевой службы Воздушной полиции под командованием НАТО, которые в это время выполняли учебный полет, были перенаправлены в северный район Румынии для отслеживания и возможной реакции. Приблизительно через две минуты ситуация прояснилась, и оба самолета продолжили свою начальную миссию.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что две российские ракеты, выпущенные по Украине, пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии.

Президент Владимир Зеленский назвал это "вызовом для НАТО".

Министерство обороны Румынии не подтвердило пролет российской ракеты над территорией страны, пообещав предоставить впоследствии дополненную информацию.

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