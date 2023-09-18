В Молдове задержали 11 украинцев, пытавшихся незаконно пересечь границу: подробности

Задержанные передвигались из молдавского города Бессарабка в украинский населенный пункт Августово.

Пограничная полиция Молдовы задержала 11 граждан Украины, попытавшихся незаконно пересечь государственную границу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации представителей молдавской пограничной службы, на прошлой неделе патруль обнаружил нескольких человек на пути из молдавского города Бессарабка в украинский населенный пункт Августово.

При использовании приборов ночного видения пограничники внимательно следили за действиями незаконных перепонников молдавско-украинской границы. В результате наблюдений было идентифицировано и задержано 11 мужчин из Украины.

Один из задержанных граждан Украины, 24-летний мужчина, подозревается в том, что являлся проводником для других мужчин.

В настоящее время продолжаются процессуальные действия с целью документирования и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, что в Молдове сошли с рельсов вагоны с зерном, следовавшим в Украину.