В Молдове задержали украинских пограничников — они пересекли границу во время погони

© Госпогранслужба Украины

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В Молдове возбуждено уголовное производство после инцидента с участием двух украинских пограничников, пересекших государственную границу при попытке задержать гражданина Украины.

Об этом сообщает молдавский общественный телеканал Moldova 1.

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По информации Пограничной полиции Молдовы, инцидент произошел 15 октября около 15.00 вблизи села Голосница Сороцкого района. Двое украинских пограничников находились в моторной лодке и пересекли границу из Молдовы во время операции по задержанию гражданина Украины.

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На место прибыл патруль пограничной молдавской полиции. Правоохранители забрали обоих военнослужащих и доставили их в подразделение в Косуец для проведения предусмотренных законом процедур.

После этого материалы передали в прокуратуру, которая начала уголовное производство по факту незаконного пересечения государственной границы.

Во время конфликта местные жители обвиняют мужчин в том, что они применили силу к человеку, преследуемому в воде, и могли подвергнуть его опасности. В то же время, обстоятельства вероятного применения силы официально не подтверждены. Расследование продолжается.

Напомним, на Закарпатье офицер Госпогранслужбы во время несения службы скрылся со своего поста за границу.

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