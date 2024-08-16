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В Молдове задержаны подозреваемые в обворовывании украинских военных: что они сделали

В Молдове задержаны подозреваемые в обворовывании украинских военных: что они сделали

Флаг Молдовы / Фото: Unsplash

Полиция Молдовы задержала в общей сложности 10 подозреваемых, которые обворовали украинских военных на 155 тыс. евро.

В Молдове задержаны еще двое подозреваемых в мошеннической схеме кражи денег у военных из Украины.

Об этом сообщает Генинспекторат полиции Молдовы, пишет NewsMaker.

Мужчину и женщину 40 и 46 лет соответственно поймали, когда они пытались пересечь молдавско-румынскую границу. Подозреваемых поместили в изолятор на 72 часа.

Ранее в Молдове задержали 8 граждан Украины, которые обманом завладели деньгами украинских военных, желавших купить машины, в том числе для нужд армии.

Напомним, МИД Молдовы вызвал посла России Олега Васнецова из-за одного из сотрудников российского посольства, который был объявлен персоной нон грата.

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