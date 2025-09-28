В Молдове закончилось голосование на выборах: какие первые результаты

Парламентские выборы в Молдове 2025 / © ТСН.ua

На выборах в Молдове в 21:00 завершилось голосование и начался подсчет голосов.

По предварительным результатам обработки ЦИК Молдовы первых протоколов, результаты парламентских выборов выглядят так:

Проевропейская партия президентки Санду «Действие и солидарность» (PAS) –43,18%

Партия пророссийского политика Додона «Патриотический блок» — 29,1%

ЧП «Демократия дома» — 6,51%

Блок «АЛЬТЕРНАТИВА» — 8,16%

«Наша партия» — 6,41%

По информации Европейской правды, самый известный пророссийский регион Гагаузия показал явку в 45,3%. Еще один тотально пророссийский район Тараклия дал 47,7%. В городе Бельцы сейчас явка составила 50,2%. Количество избирателей из Приднестровья снизилось более чем вдвое из-за переноса участков для голосования.

Регионы, традиционно поддерживающие Маю Санду и проевропейский вектор: пригород Кишинева — явка 53,8%, Яловень — 49,1%, Страшены — 46,5%.

Между тем, в Сети сообщают, что полиция усилила меры безопасности в Кишиневе. На улицах значительно увеличено количество патрулей. Особое внимание уделено зданию парламента.

Нынешние выборы в Молдове называют выбором между европейским и пророссийским путями развития страны, который решит геополитический вектор Кишинева.

Ранее мы писали, почему Украине нужно внимательно следить за выборами в Молдове, готовясь к риску пророссийского реванша в соседней стране.

