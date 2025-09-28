- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1588
- Время на прочтение
- 1 мин
В Молдове закончилось голосование на выборах: какие первые результаты
На парламентских выборах в Молдове предварительно лидирует проевропейская партия действия и солидарности (PAS).
На выборах в Молдове в 21:00 завершилось голосование и начался подсчет голосов.
По предварительным результатам обработки ЦИК Молдовы первых протоколов, результаты парламентских выборов выглядят так:
Проевропейская партия президентки Санду «Действие и солидарность» (PAS) –43,18%
Партия пророссийского политика Додона «Патриотический блок» — 29,1%
ЧП «Демократия дома» — 6,51%
Блок «АЛЬТЕРНАТИВА» — 8,16%
«Наша партия» — 6,41%
По информации Европейской правды, самый известный пророссийский регион Гагаузия показал явку в 45,3%. Еще один тотально пророссийский район Тараклия дал 47,7%. В городе Бельцы сейчас явка составила 50,2%. Количество избирателей из Приднестровья снизилось более чем вдвое из-за переноса участков для голосования.
Регионы, традиционно поддерживающие Маю Санду и проевропейский вектор: пригород Кишинева — явка 53,8%, Яловень — 49,1%, Страшены — 46,5%.
Между тем, в Сети сообщают, что полиция усилила меры безопасности в Кишиневе. На улицах значительно увеличено количество патрулей. Особое внимание уделено зданию парламента.
Нынешние выборы в Молдове называют выбором между европейским и пророссийским путями развития страны, который решит геополитический вектор Кишинева.
Ранее мы писали, почему Украине нужно внимательно следить за выборами в Молдове, готовясь к риску пророссийского реванша в соседней стране.