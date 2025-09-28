ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1588
Время на прочтение
1 мин

В Молдове закончилось голосование на выборах: какие первые результаты

На парламентских выборах в Молдове предварительно лидирует проевропейская партия действия и солидарности (PAS).

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Парламентские выборы в Молдове 2025

Парламентские выборы в Молдове 2025 / © ТСН.ua

На выборах в Молдове в 21:00 завершилось голосование и начался подсчет голосов.

По предварительным результатам обработки ЦИК Молдовы первых протоколов, результаты парламентских выборов выглядят так:

  • Проевропейская партия президентки Санду «Действие и солидарность» (PAS) –43,18%

  • Партия пророссийского политика Додона «Патриотический блок» — 29,1%

  • ЧП «Демократия дома» — 6,51%

  • Блок «АЛЬТЕРНАТИВА» — 8,16%

  • «Наша партия» — 6,41%

По информации Европейской правды, самый известный пророссийский регион Гагаузия показал явку в 45,3%. Еще один тотально пророссийский район Тараклия дал 47,7%. В городе Бельцы сейчас явка составила 50,2%. Количество избирателей из Приднестровья снизилось более чем вдвое из-за переноса участков для голосования.

Регионы, традиционно поддерживающие Маю Санду и проевропейский вектор: пригород Кишинева — явка 53,8%, Яловень — 49,1%, Страшены — 46,5%.

Между тем, в Сети сообщают, что полиция усилила меры безопасности в Кишиневе. На улицах значительно увеличено количество патрулей. Особое внимание уделено зданию парламента.

Нынешние выборы в Молдове называют выбором между европейским и пророссийским путями развития страны, который решит геополитический вектор Кишинева.

Ранее мы писали, почему Украине нужно внимательно следить за выборами в Молдове, готовясь к риску пророссийского реванша в соседней стране.

Дата публикации
Количество просмотров
1588
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie