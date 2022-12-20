В Молдове заявили, что в 2023 году Россия может напасть на их страну: Ягун прокомментировал ситуацию

Экс-замглавы СБУ считает, что в заявлении не было сказано о захвате РФ Молдовы.

Бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун назвал заявление Молдовы относительно вероятного нападения России в 2023 году критическим и объяснил, возможен ли такой сценарий.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, бывший замглавы СБУ Виктор Ягун.

"Заявление, относительно того, что россиянам осталось взять Бахмут, а после того — Приднестровье... Как можно реагировать на сказанный "бред"?.. Прежде всего это вина журналистов: человек рассказал о своей оценке, которая просто прозвучала в каких-то контекстах, однако точно не было сказано о том, что россияне собираются захватывать Молдову. Возможно, кто-то не знает географии, но для того, чтобы дойти до Молдовы после Бахмута, есть еще несколько городов в Украине. Поэтому будем реалистами", – отметил Ягун.

Отметим, что ранее в Украине сообщали об отправке групп военных РФ в Приднестровье.

В то же время в НАТО не видят в РФ военного потенциала для захвата Молдовы из-за непризнанного Приднестровья.

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