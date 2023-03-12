В Молдову пытался заехать наемник "Вагнера": его обнаружили в потоке пассажиров (фото)

За неделю Молдова отказала во въезде более 180 иностранцам.

В аэропорту Кишинева обнаружили представителя российской частной военной кампании "Вагнер". В Молдову, соответственно, наемника "Вагнера" не пустили.

Об этом сообщает Newsmaker.

Отмечается, что представитель "Вагнера" прибыл в Молдову на самолете, но в аэропорту его остановили.

Наемник ЧВК вернули самолетом в РФ.

"Обмен информацией позволил нам обнаружить в потоке пассажиров в аэропорту Кишинева гражданина, идентифицированного как представитель ЧВК из России (Вагнер). Его не пустили в страну и вернули самолетом в государство, из которого он вылетел", — рассказали в полиции.

Представитель ЧВК "Вагнер" прибыл в Молдову самолетом / Фото: Newsmaker.md

Наемника ЧВК вернули самолетом в РФ / Фото: Newsmaker.md

Фото: Newsmaker.md

Всего же за последнюю неделю в Молдову не пустили 182 иностранцев и 46 единиц транспорта.

При этом, по данным пограничников, за последние сутки поток прибывающих в Молдову возрос — за последние 24 часа в страну въехало более 23,8 тыс. человек и почти все иностранные граждане, из которых почти 5 тыс. — граждане Украины.

Представителя ЧВК обнаружили в потоке пассажиров / Фото: Newsmaker.md

Наемника "Вагнер" остановили в аэропорту / Фото: Newsmaker.md

Россия продолжает накалять напряжение вокруг Молдовы. Благодаря украинской разведке удалось избежать тех провокаций, которые готовила Россия, говорит экс-руководитель СБУ Николай Маломуж.

Премьер Молдовы Дорин Речан считает, что непризнанное Приднестровье должно быть демилитаризовано, а российский контингент оттуда следует изгнать.

В Кремле пригрозили Молдове из-за заявления премьер-министра.

В так называемой "Приднестровской Молдавской Республике" 9 марта заявили о готовящемся теракте против местного чиновника, имя которого не называют. В центре столицы непризнанной республики городе Тирасполе вроде бы должен был взорваться автомобиль Land Rover, начиненный взрывчаткой. В СБУ это заявление представителей так называемого "Министерства государственной безопасности" фейковой "Приднестровской народной республики", как и любые другие их заявления, просят рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле.

Между тем, разведка США получила информацию, указывающую на подготовку российскими спецслужбами новых акций протестов в Молдове с целью расшатывания ситуации и свержения правительства в стране.

Постоянный представитель Молдовы в ООН Алексей Тулбуре считает, что если российский контингент в непризнанном Приднестровье решит захватить Кишинев, то власти Молдовы могут обратиться к Украине и Румынии о помощи.

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