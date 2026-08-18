В момент смерти Хайден Панеттьери рядом были два человека: что известно

Хайден Панеттьери

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В США обнародовали новые подробности смерти 36-летней актрисы Хайден Панеттьери, скончавшейся 16 августа. По данным полиции, в тот момент рядом с ней находился гражданский супруг Брайан Гикерсон, а ее бывший жених Владимир Кличко уже опубликовал заявление.

Об этом сообщает издание UNILAD.

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Смерть Хайдена Панеттьери — что известно

По результатам проведенного вскрытия коронер подтвердил, что на теле не обнаружено никаких признаков травм, которые могли бы привести к смерти. Точная причина гибели звезды сериала «Нэшвилл» пока официально не разглашается.

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В то же время в полицейском отчете отмечается, что во время происшествия рядом с Панеттьери находились ее партнер Брайан Гикерсон и его брат Зак. Согласно документу, Зак вел себя очень эмоционально во время попыток экстренных служб спасти актрису.

Тем временем Брайан не показывал эмоций, пока медики не констатировали смерть, и предоставил правоохранителям пакет с лекарствами, которые принимала Панеттьери.

На трагическое известие отреагировал бывший жених актрисы Владимир Кличко, с которым они воспитывают 11-летнюю дочь Кайю. Экс-супруги разошлись в 2018 году.

«Наша семья испытывает период глубокого шока и горя. Сообщение о трагической смерти Хайден глубоко огорчает меня. Она покинула этот мир слишком рано. Хайден, хоть и больше не моя партнерша, была важной частью моей жизни и матерью нашей дочери Кайи», — написал Кличко.

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Бывший боксер также отметил профессиональный путь актрисы и отметил, что сохранит память о ней ради общей дочери.

«Она построила невероятную карьеру благодаря огромному таланту, в то же время столкнувшись с темными сторонами очень требовательной отрасли. Ничто не сотрет времен, которые мы провели вместе, или места, которое она занимала в нашей жизни», — добавил он.

Смерть актрисы и экс-невесты Кличко Хайден Панеттьери — последние новости

Напомним, 16 августа в возрасте 36 лет скончалась американская актриса и экс-невеста Кличка Хайден Панеттьери. Она не дожила до дня рождения пять дней. Она открыто говорила о своей борьбе с алкогольной зависимостью и депрессией, в частности, после рождения дочери 2014 года.

Панеттьери нашли без сознания в апартаментах в Гринвилле (штат Южная Каролина), где она временно проживала. Как сообщает TMZ, на обнародованной записи разговоров диспетчеров упоминаются остановка сердца и передозировка.

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После внезапной смерти американской актрисы Хайден Панеттьери друзья и коллеги по всему Голливуду щемяще поделились воспоминаниями о ней.

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