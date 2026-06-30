В Монако прогремел взрыв: подозревают покушение на украинского олигарха

Взрыв в Монако

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В Монако в результате взрыва в многоквартирном доме, в результате чего пострадали три человека.

По данным французского издания Nice Matin, все трое пострадавших являются членами одной семьи. Речь идет о мужчине и женщине в возрасте от 50 до 60 лет, а также 13-летнем подростке.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел около 21:00 в вестибюле жилого дома. Утверждается, что неизвестный мужчина оставил у входа рюкзак со взрывным устройством, после чего скрылся с места происшествия.

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Также издание Le Figaro сообщает, что среди пострадавших может оказаться украинский олигарх Вадим Ермолаев.

Пока известно, что двое взрослых находятся в критическом состоянии, тогда как состояние 13-летнего мальчика оценивается как стабильное.

Глава правительства Монако Кристоф Мирман, комментируя события для AFP, заявил: «Это первый случай в истории, насколько мне известно, что в княжестве произошел такой акт».

После инцидента в стране был объявлен Красный план управления кризисами. К реагированию привлечены экстренные службы, полиция и подразделения безопасности. На месте происшествия находятся глава правительства, государственный прокурор, президент Национального совета Монако, а также близкий представитель принца Альбер II, сообщает Le Parisien.

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Также сообщается, что Франция направила в Монако спасательные команды для усиления работы на месте, а французская полиция сотрудничает с местными службами для поиска сбежавшего после инцидента подозреваемого.

Ермолаев Вадим Владимирович — бизнесмен из Днепропетровска. В 2019 году Ермолаев отказался от украинского гражданства, став гражданином Кипра.

С 23 декабря 2023 г. находится под украинскими санкциями на десять лет за связь с предприятиями, действовавшими в оккупированных Крыму и Бердянске, а також за уплату налогов в российский бюджет.

Ранее сообщалось, что масштабное покушение готовилось на день рождения президента США Дональда Трампа.

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