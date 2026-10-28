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В Монако задержали украинца в подозрении о смерти члена княжеской семьи
В Монако задержан 42-летний гражданин Украины по делу о загадочной смерти члена княжеской семьи.
В Монако задержан 42-летний украинец по делу о смерти 29-летний Антуан, двоюродный брат принца Альбера II, тело которого было найдено в Монако в воскресенье вечером.
Об этом передают Monaco Life и Le Figaro.
Гражданин Украины, проживающий в Монако уже 30 лет, в среду, 28 октября, был доставлен в суд и взят под стражу.
Генеральный прокурор Монако заявил, что мужчина отрицал обвинения во время допроса в полиции и не желал отвечать на вопросы следователя на этом этапе.
Украинцу предъявлены обвинения за «непреднамеренное убийство» и «неоказание помощи находящемуся в опасности лицу».
Напомним, тело 29-летнего Антуана де Масси было обнаружено на разделительной полосе в районе Ларвотто, на берегу моря. Он был внуком принцессы Антуанетты, старшей сестры принца Ренье III, отца действующего князя Монако Альбера II.
По данным СМИ, Антуана де Масси видели в воскресенье вечером, когда он выходил из ночного клуба, шатаясь и держась за мужчину. Согласно сообщениям, его видели, как он падал с эстакады вниз.
Сообщалось, что следователи с помощью записей с камер видеонаблюдения установили личность мужчины, контактировавшего с Антуаном де Масси, когда тот еще находился возле бульвара. Скорее всего, это был этот украинец. Точные обстоятельства остаются непонятными и следователи продолжают изучать все возможные объяснения.