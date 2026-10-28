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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В Монако задержали украинца в подозрении о смерти члена княжеской семьи

В Монако задержан 42-летний гражданин Украины по делу о загадочной смерти члена княжеской семьи.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Монако

Монако / © pixabay.com

В Монако задержан 42-летний украинец по делу о смерти 29-летний Антуан, двоюродный брат принца Альбера II, тело которого было найдено в Монако в воскресенье вечером.

Об этом передают Monaco Life и Le Figaro.

Гражданин Украины, проживающий в Монако уже 30 лет, в среду, 28 октября, был доставлен в суд и взят под стражу.

Генеральный прокурор Монако заявил, что мужчина отрицал обвинения во время допроса в полиции и не желал отвечать на вопросы следователя на этом этапе.

Украинцу предъявлены обвинения за «непреднамеренное убийство» и «неоказание помощи находящемуся в опасности лицу».

Напомним, тело 29-летнего Антуана де Масси было обнаружено на разделительной полосе в районе Ларвотто, на берегу моря. Он был внуком принцессы Антуанетты, старшей сестры принца Ренье III, отца действующего князя Монако Альбера II.

Антуан деМасси. Фото monacolife

Антуан деМасси. Фото monacolife

По данным СМИ, Антуана де Масси видели в воскресенье вечером, когда он выходил из ночного клуба, шатаясь и держась за мужчину. Согласно сообщениям, его видели, как он падал с эстакады вниз.

Сообщалось, что следователи с помощью записей с камер видеонаблюдения установили личность мужчины, контактировавшего с Антуаном де Масси, когда тот еще находился возле бульвара. Скорее всего, это был этот украинец. Точные обстоятельства остаются непонятными и следователи продолжают изучать все возможные объяснения.

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