В Мордовии дроны ударили по военному заводу (видео)

Атака на Саранский механический завод / © скриншот с видео

Реклама

Дополнено новыми материалами

В ночь на 22 октября дроны атаковали Саранский механический завод в Мордовии (Россия). Это дочернее предприятие госкорпорации «Ростех», оно занимается производством оружия и боеприпасов.

Об этом сообщили российские телеграм-каналы.

Под ночную атаку беспилотниками в Мордовии попал Саранский механический завод. Очевидцы сняли удары на видео: были слышны взрывы, видны моменты попадания и вспышки огня.

Реклама

Актированное предприятие является частью «Ростеха» и участвует в производстве военной продукции — мин, гранат, инженерных боеприпасов и детонаторов. Завод входит в оборонно-промышленный комплекс России и находится под международными санкциями.

Дата публикации 09:52, 22.10.25 Количество просмотров 36 В Мордовии дроны атаковали Саранский механический завод

Ранее в Саранске под атаку дронов уже попадали предприятия, производящие оптоволоконные кабели и другие компоненты боевой техники, расположенные рядом с механическим заводом.

Напомним, этой же ночью дроны атаковали НПЗ в Дагестане. Жители Махачкалы зафиксировали атаку на видео и выложили в соцсети.