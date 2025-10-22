- Дата публикации
В Мордовии дроны ударили по военному заводу (видео)
Беспилотники нанесли удар по оборонно-промышленному комплексу России: целью стал Саранский механический завод.
В ночь на 22 октября дроны атаковали Саранский механический завод в Мордовии (Россия). Это дочернее предприятие госкорпорации «Ростех», оно занимается производством оружия и боеприпасов.
Об этом сообщили российские телеграм-каналы.
Под ночную атаку беспилотниками в Мордовии попал Саранский механический завод. Очевидцы сняли удары на видео: были слышны взрывы, видны моменты попадания и вспышки огня.
Актированное предприятие является частью «Ростеха» и участвует в производстве военной продукции — мин, гранат, инженерных боеприпасов и детонаторов. Завод входит в оборонно-промышленный комплекс России и находится под международными санкциями.
Ранее в Саранске под атаку дронов уже попадали предприятия, производящие оптоволоконные кабели и другие компоненты боевой техники, расположенные рядом с механическим заводом.
Напомним, этой же ночью дроны атаковали НПЗ в Дагестане. Жители Махачкалы зафиксировали атаку на видео и выложили в соцсети.