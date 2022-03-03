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В моргах горы трупов и охрана КГБ: в белорусском Мозыре больницы переполнены убитыми и ранеными оккупантами

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В моргах горы трупов и охрана КГБ: в белорусском Мозыре больницы переполнены убитыми и ранеными оккупантами

скриншот с видео

По словам очевидцев, мест в морге для умерших оккупантов не хватает. Трупы сразу грузят в российские поезда, прибывающие на станцию Мозырь.

В пограничном белорусском Мозыре горожане ежедневно фиксируют колонны санитарных "ПАЗов" возле больницы, которые привозят раненых и убитых оккупантов из Украины.

Об этом сообщает белорусская служба "Радыё Свабода".

По словам очевидцев, мест в морге для оккупантов не хватает. Трупы сразу грузят в российские поезда, прибывающие на станцию Мозырь.

"Сейчас больница находится под охраной милиции и КГБ для предотвращения утечки информации. Врачи ничего не говорят — взяли подписку о неразглашении, грозят не продлевать контракт. Хирургов не хватает. Раньше трупы перевозили машинами скорой помощи и грузили в российские поезда. После того, как кто-то снял об этом видео и оно попало в интернет, грузили тела ночью, чтобы не привлекать внимание", — рассказал изданию анонимный собеседник.

На днях у Instagram появилось видео с разгрузкой раненых или погибших российских военнослужащих на Мозырьском вокзале.

Ранее сообщалось, что в городе Мозыре на Гомельщине Беларуси морги забиты труппами чеченцев, пытавшихся воевать в Украине.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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