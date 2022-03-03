В моргах горы трупов и охрана КГБ: в белорусском Мозыре больницы переполнены убитыми и ранеными оккупантами

В моргах горы трупов и охрана КГБ: в белорусском Мозыре больницы переполнены убитыми и ранеными оккупантами

По словам очевидцев, мест в морге для умерших оккупантов не хватает. Трупы сразу грузят в российские поезда, прибывающие на станцию Мозырь.

В пограничном белорусском Мозыре горожане ежедневно фиксируют колонны санитарных "ПАЗов" возле больницы, которые привозят раненых и убитых оккупантов из Украины.

Об этом сообщает белорусская служба "Радыё Свабода".

По словам очевидцев, мест в морге для оккупантов не хватает. Трупы сразу грузят в российские поезда, прибывающие на станцию Мозырь.

"Сейчас больница находится под охраной милиции и КГБ для предотвращения утечки информации. Врачи ничего не говорят — взяли подписку о неразглашении, грозят не продлевать контракт. Хирургов не хватает. Раньше трупы перевозили машинами скорой помощи и грузили в российские поезда. После того, как кто-то снял об этом видео и оно попало в интернет, грузили тела ночью, чтобы не привлекать внимание", — рассказал изданию анонимный собеседник.

На днях у Instagram появилось видео с разгрузкой раненых или погибших российских военнослужащих на Мозырьском вокзале.