В московском аэропорту произошел потоп: сработала противопожарная система (видео)

Причиной инцидента в международном аэропорту "Шереметьево" стала микроволновка, в которой сотрудник забыл обед.

Один из терминалов во втором по величине международном аэропорту российской столицы "Шереметьево" затопило после того, как там сработала пожарная сигнализация.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, публикуя соответствующее видео.

Вода полилась на людей и часть здания затопило. В некоторых местах начало обрушиваться перекрытие между этажами.

На опубликованных кадрах видно, как пассажиры аэропорта прячутся от потопа.

На место происшествия выехали пожарные службы, однако они установили, что сигнализация сработала по ложным причинам. "Воспламенения нет", — сообщили в экстренных службах.

Потоп в аэропорту Шереметьево произошел из-за того, что сотрудник аэропорта решил пообедать в служебном помещении, но отвлекся, пока обед разогревался в микроволновке. Он вспомнил о еде, когда из микроволновки пошел дым, что вызвало срабатывание сигнализации.

Интересно, что пожарные датчики сработали не в том месте, где наблюдалось задымление.

Напомним, ранее в российском городе Рязани произошел взрыв в двухэтажном жилом доме. Причиной ЧП стало то, что один из жителей варил самогон. В результате взрыва обрушились перекрытия между первым и вторым этажами, две квартиры получили значительные повреждения.

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