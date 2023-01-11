В московском аэропорту "Шереметьево" водитель под наркотиками протаранил самолет: фото

В Москве на летном поле международного аэропорта "Шереметьево" 34-летний водитель телетрапа, находясь под влиянием наркотиков, протаранил готовившийся к вылету в Красноярск пассажирский самолет.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza, опубликовав фото последствий столкновения.

Со ссылкой на собственные источники российский канал сообщает, что через некоторое время после инцидента водителя обнаружили на рабочем месте без сознания. По всей вероятности, он находился под действием наркотиков.

В аэропорт вызвали сотрудников управления контроля за оборотом наркотиков, а сотрудника экстренно увезли в реанимацию больницы в Химках. Позже у него диагностировали интоксикацию. Он находится в коме.

В результате ДТП пострадал пассажирский самолет "Аэрофлота" Boeing 737. Воздушное судно получило незначительное повреждение фюзеляжа. Рейс решили не отменять, однако вылет был задержан на 40 минут.

Напомним, ранее один из терминалов во втором по величине международном аэропорту российской столицы "Шереметьево" затопило после того, как там сработала пожарная сигнализация.

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