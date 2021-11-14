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В московском метро погиб пассажир, который хотел спасти падающего под поезд мужчину (видео)

В московском метро погиб пассажир, который хотел спасти падающего под поезд мужчину (видео)

Википедия

Пострадавший скрылся с места происшествия.

В московском метро, один из мужчин, упавших на рельсы на станции "Сходненская", пытался помочь другому пострадавшему. 

Об этом стало известно из видео, опубликованного в Telegram-канале московского департамента транспорта.

Пассажир, который хотел спасти падающего под поезд мужчину, погиб. При этом пострадавший скрылся с места происшествия, его разыскивают полиция и служба безопасности метро. 

По неустановленным причинам на пути упали сразу два пассажира, для их спасения отключалось напряжение контактного рельса, - пишет "Интерфакс". 

Сбой на "фиолетовой" ветке продлился не менее 40 минут. В результате происшествия было отменено порядка 20 поездов.

По информации очевидцев и пользователей соцсетей, на платформе станции "Спартак" скопилось большое для выходного дня количество людей.

Ранее сообщалось, что в киевском метро на платформе умерла женщина

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