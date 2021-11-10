В московском метро умер мужчина и его сразу обокрали: видео

В московском метро умер мужчина и его сразу обокрали: видео

К пассажиру, неподвижно лежавшему на платформе станции, подошла женщина и вместо того, чтобы оказать ему помощь, вытащила из кармана мобильный телефон.

На станции метро "Верхние Лихоборы" в Москве (Россия) умирающего на платформе пассажира обокрали. Момент, когда проходившая мимо женщина наклонилась к нему и вытащила мобильный телефон, зафиксировали камеры наблюдения.

Ответное видео появилось в среду, 10 ноября, в Telegram-канале Baza.

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На опубликованных кадрах видно, что мужчину, который без движения лежал на платформе, сначала заметила работница метрополитена. В то время, когда она пошла за помощью, к пассажиру подошла другая женщина, которая потолкала его рукой, оглянулась, вытащила из заднего кармана его штанов телефон и ушла.

"Буденное видео из московского метро — умирающий человек и женщина, которая крадет его телефон", — отметили в подписи к этому видео.

Вскоре женщину, совершившую кражу у умершего мужчины, задержали. Против нее открыто уголовное производство.

Напомним, ранее во Львове пассажиры спасли мужчину, которому стало плохо в трамвае. К приезду скорой несколько молодых людей запустили его сердце. Врачи говорят, что спасатели действовали профессионально.

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