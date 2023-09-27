В Московской области масштабный пожар в районе военного аэродрома

Недавно на этом аэродроме диверсанты устроили подрыв и существенно повредили два самолета и один вертолет.

Ночью, 27 сентября недалеко от домашнего аэродрома в Московской области начался масштабный пожар.

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Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По их данным, пожар начался в районе военного аэродрома "Чкаловский", что возле города Щелково. Недавно на этом аэродроме диверсанты устроили подрыв и существенно повредили два самолета и один вертолет.

Местные жители сообщили, что большой столб дыма был виден в промышленной зоне, расположенной у военного аэродрома. Местные власти пока никак информацию не комментировали.

Напомним, ранее сообщалось, что в Подмосковье диверсанты проникли на аэродром, где стоят "самолеты судного дня", и взорвали суда.

Кроме того, мы ранее информировали, что в украинской разведке рассказали, почему в Москве участился "хлопок".

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