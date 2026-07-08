В Московской области объявляли ракетную опасность: во Внуково и Домодедово задерживаются десятки рейсов

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В ночь на 8 июля на всей территории Московской области объявили ракетную опасность . Ответный сигнал раздался в 01:05 по местному времени, а уже через 16 минут его отменили.

Перед этим Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу аэропортов Внуково и Домодедово. В Домодедово с 22:48 самолеты принимают и отправляют только по согласованию с соответствующими службами. Аналогичный режим во Внуково действует с 23:21.

По данным российских Telegram-каналов, во Внуково задерживаются 31 рейс: семь – на вылет и 24 – на прилет. Кроме того, отменены шесть рейсов, в том числе в Сухум, Новосибирск, Санкт-Петербург и Бишкек.

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В Домодедово на прилет задерживаются 11 рейсов, в то время как на вылет задержек не зафиксировано. В то же время отменены еще пять рейсов, среди которых — в Калининград и Бишкек.

Причины введения ограничений официально не уточнялись, однако они совпали по времени с объявлением ракетной опасности в Московской области.

Позже в ночь на 8 июля в Московской области повторно объявили ракетную опасность. Соответствующее предупреждение было опубликовано в официальном канале экстренных уведомлений.

Жителям региона рекомендовали немедленно пройти в ближайшее капитальное здание или подземный паркинг и оставаться в безопасном месте до отмены сигнала.

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Атака на Москву

Утром мощные взрывы разбудили столицу России в Москве. Власти заявили о якобы успешной работе ПВО, но также подтвердили атаку на НПЗ. В аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово и в подмосковном Жуковском ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Во время атаки российская ПВО в очередной раз продемонстрировала свою недееспособность . В частности, «Панциры» промахивались. В частности, из-за работы российских систем загорелся Садовод, являющийся одним из крупнейших рынков Москвы, где расположены магазины электроники.

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