В Московской области пропало электричество после атаки "добрых" дронов

В ночь на 1 ноября в нескольких районах Московской области России исчезло электроснабжение. Российские медиа сообщают, что причиной стали удары беспилотников по объектам энергетической инфраструктуры.

По словам местных жителей, в некоторых населенных пунктах сначала полностью исчез свет, а затем наблюдались скачки напряжения, из-за чего выходили из строя бытовые приборы.

Местные власти заявили об "аварийной ситуации в сетях" без упоминания дронов, однако российские Telegram-каналы распространяют информацию, что инцидент произошел именно из-за атаки беспилотников.

Сообщается, что после ударов "добрых" дронов часть Московской области осталась без электричества.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее сообщалось, что на острове Сахалин произошел взрыв на одной из местных теплоэлектроцентралей, в результате чего без электричества и воды остались десятки населенных пунктов .

Мы ранее информировали, что беспилотники атаковали теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в Клинцах Брянской области России .