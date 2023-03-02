В Московской области раздался мощный взрыв: в небе появилось зарево (видео)

Местные власти косвенно подтвердили взрыв, который произошел вблизи российского города Коломна, но его подробности не сообщают.

Вечером в четверг, 2 марта, в окрестностях города Коломна Московской области раздался громкий взрыв, который был слышен во всех уголках города. .

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, публикуя видео, на котором слышен звук взрыва и видно зарево в небе.

По предварительным данным, взрыв произошел в одном из соседних сел около 21:30 по местному времени (20:30 по Киеву). На место выехали спасатели.

В пресс-службе администрации Коломенского городского округа сообщили, что подробности взрыва пока неизвестны.

Местные жители в пабликах сообщают, что звук взрыва был слышен в разных уголках города. От взрывной волны дрогнули дома.

Как сообщалось, ранее в Подмосковье беспилотник упал прямо рядом со станцией "Газпрома". Дрон обнаружили в 100 метрах от газовой компрессорной станции "Воскресенск" в селе Губастово Коломенского района.

Напомним, с ночи 27 февраля до утра 28-го по всей России прокатилась волна атак "неизвестными беспилотниками". Некоторые из них направлялись, вероятно, к российским газовым и нефтяным хранилищам, поскольку упали в нескольких метрах от целей.

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