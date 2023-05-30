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В Московской области сгорел склад с бумагой, есть погибшие

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2016
Время на прочтение
1 мин
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В Московской области сгорел склад с бумагой, есть погибшие

Пожар унес жизни трех человек в Подмосковье / Фото: pixabay.com

О причине пожара пока неизвестно.

Склад с бумагой и картоном загорелся в Одинцово Московской области РФ, три человека погибли.

Об этом сообщили российскому пропагандистскому агентству РИА Новости в экстренных службах. 

Заметим, что пожары в последнее время не являются редкостью в Москве. Так, в ночь на 12 мая в российской столице вспыхнул огонь на территории машиностроительного завода, где производят двигатели для самолетов МиГ.

А 13 мая в центре Москвы загорелась гостиница "Интерконтиненталь".

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Дата публикации
Просмотры
2016
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