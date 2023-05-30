В Московской области сгорел склад с бумагой, есть погибшие

О причине пожара пока неизвестно.

Склад с бумагой и картоном загорелся в Одинцово Московской области РФ, три человека погибли.

Об этом сообщили российскому пропагандистскому агентству РИА Новости в экстренных службах.

Заметим, что пожары в последнее время не являются редкостью в Москве. Так, в ночь на 12 мая в российской столице вспыхнул огонь на территории машиностроительного завода, где производят двигатели для самолетов МиГ.

А 13 мая в центре Москвы загорелась гостиница "Интерконтиненталь".