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В Московской области вспыхнул пожар площадью 4320 "квадратов": у здания обрушилась кровля

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
451
Время на прочтение
1 мин
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В Московской области вспыхнул пожар площадью 4320 "квадратов": у здания обрушилась кровля

Фото: pixabay.com

В Московской области огнеборцы ликвидируют пожар площадью 4320 кв.м.

Горит склад в Одинцово.

Об этом сообщает МЧС России.

У здания обрушилась кровля на площади 2000 кв.м. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

К тушению привлекается 83 человек и 23 единицы техники.

«Специалистами МЧС России проведены замеры воздуха, вредных веществ не обнаружено», - говорится в сообщении.

Напомним, что в Москве в феврале 2023 года загорелся вагон на станции метро Спортивная.

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Дата публикации
Просмотры
451
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