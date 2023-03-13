В Московской области вспыхнул пожар площадью 4320 "квадратов": у здания обрушилась кровля

Горит склад в Одинцово.

Об этом сообщает МЧС России.

У здания обрушилась кровля на площади 2000 кв.м. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

К тушению привлекается 83 человек и 23 единицы техники.

«Специалистами МЧС России проведены замеры воздуха, вредных веществ не обнаружено», - говорится в сообщении.

Напомним, что в Москве в феврале 2023 года загорелся вагон на станции метро Спортивная.

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