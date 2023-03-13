В Московской области вспыхнул пожар площадью 4320 "квадратов": у здания обрушилась кровля

В Московской области огнеборцы ликвидируют пожар площадью 4320 кв.м.
Горит склад в Одинцово.
Об этом сообщает МЧС России.
У здания обрушилась кровля на площади 2000 кв.м. Информация о погибших и пострадавших не поступала.
К тушению привлекается 83 человек и 23 единицы техники.
«Специалистами МЧС России проведены замеры воздуха, вредных веществ не обнаружено», - говорится в сообщении.
Напомним, что в Москве в феврале 2023 года загорелся вагон на станции метро Спортивная.
Читайте также:
- В российских городах по радио объявили воздушную тревогу и угрозу ракетного удара: что известно
- Черные клубы дыма видны на весь город: в России вспыхнул масштабный пожар (фото, видео)
- В центре Москвы горит гостиница "МКМ": люди из окон окликают помощь (видео)