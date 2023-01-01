В Москве 1 января пылало: в городе возник пожар в ресторане "Тарас Бульба" (видео)

Ресторан специализировался на украинской кухне.

В центре Москвы в воскресенье, 1 января, вспыхнул пожар в трехэтажном ресторане "Тарас Бульба". Огонь быстро распространился, началось обрушение конструкций.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

Площадь пожара составила около 200 кв. м., известно, что возгорание удалось ликвидировать.

Из здания спасатели вынесли восемь газовых баллонов. Информации о пострадавших нет. Жителей дома, расположенного поблизости, эвакуировали.

Напомним, в субботу, 31 декабря, в российском городе Волгодонске на Ростовской АЭС произошел пожар.

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