В Москве 14-летняя школьница покончила с собой из-за неразделённой любви к другой девушке

Родители были в шоке, узнав об этом и постоянно ругали дочку.

В Москве 14-летняя школьница из-за неразделённой любви к другой девушке покончила с собой, выпригнув из окна многоэтажки.

Об этом пишет российский Telegram-канал "Baza".

Тело восьмиклассницы нашли под окнами её квартиры ночью 10 мая. Спасти девочку не удалось — она скончалась на месте от травм, полученных при падении. Никаких предсмертных записок не нашли. Как выяснилось, накануне девочка сильно поругалась с мамой.

Сообщается, что школьница страдала из-за безответной любви к своей приятельнице и с трудом справлялась с эмоциями. Родители были в шоке, узнав об этом и заставили дочку посещать психолога. Недавно она уже пыталась совершить самоубийство. После очередной домашней ссоры ребенок покончил с собой.

Ранее сообщалось, что в России второклассник покончил с собой после ссоры с мамой.

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