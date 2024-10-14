В Москве 14-летнюю дочь оккупанта изнасиловал мигрант-вагнеровец

Ранее судимого за изнасилование уроженца Таджикистана помиловали за участие в ЧВК "Вагнер", но на воле он совершил новое преступление.

В Москве 14-летнюю дочь воевавшего против Украины окупанта изнасиловал судимый мигрант, которого помиловали за участие в ЧВК "Вагнер".

Об этом пишет российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

По данным паблика, 22-летний уроженец Таджикистана Эмомали Мирзоев был приговорён горсудом Подмосковья за насильственные действия сексуального характера к 4 годам и 7 месяцам лишения свободы. В сентябре 2022 года он был помилован Путиным за то, что отправился убивать украинцев в составе ЧВК "Вагнер."

На свободе боевик "Вагнера" познакомился в онлайн приложении с 14-летней москвичкой, чей отец участвует также воюет против Украины. В конце декабря 2023 года Мирзоев приехал к ней домой "посмотреть фильм". Он изнасиловал школьницу и сбежал.

После случившегося они продолжали общаться. По словам потерпевшей, насильник снимал весь процесс на телефон, и запугал её.

На допросе экс-вагнеровец признался в содеянном, но настаивает, что у него с 14-летней девочкой все было по доброй воле. Находясь в СИЗО, он вновь просит отправить его на войну против Украины.

Отметим, что в РФ случаи, когда вернувшийся с войны против Украины "герой СВО" совершает новые преступления, стали обыденностью.

Так, ранее сообщалось, что в РФ зек-вагнеровец изнасиловал девушку и сжег чужую машину, чтобы замести следы. Другой зэк-вагнеровец, осужденный за убийство своей сожительницы, вернулся с войны против Украины в Ростов и снова жестоко убил женщину.

Также сообщалось, что оккупант вернулся с войны и изнасиловал 10-летнюю падчерицу на глазах у жены.

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