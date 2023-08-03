В Москве 4 мигрантов ограбили квартиру и изнасиловали там двух женщин

Двоим из злоумышленников было 16 и 17 лет соответственно.
В Москве четверо молодых людей из Средней Азии ворвались в квартиру, ограбили ее и изнасиловали двух находящихся в помещении женщин.
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
Молодые люди 1996, 2002, 2006 и 2007 года рождения проникли в квартиру. Они избили двоих мужчин, которые были в квартире, после чего на их глазах изнасиловали двоих женщин. Двоим из злоумышленников было 16 и 17 лет соответственно.
Злоумышленников задержали. По словам российских правоохранителй, подозреваемые и потерпевшие находились в Москве незаконно. В российских ТГ-каналах указывают, что все потерпевшие тоже мигранты.
Ранее сообщалось, что в России мужчина в детском лагере изнасиловал четырех школьниц из Украины.
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