Двоим из злоумышленников было 16 и 17 лет соответственно.

В Москве четверо молодых людей из Средней Азии ворвались в квартиру, ограбили ее и изнасиловали двух находящихся в помещении женщин.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Молодые люди 1996, 2002, 2006 и 2007 года рождения проникли в квартиру. Они избили двоих мужчин, которые были в квартире, после чего на их глазах изнасиловали двоих женщин. Двоим из злоумышленников было 16 и 17 лет соответственно.

Злоумышленников задержали. По словам российских правоохранителй, подозреваемые и потерпевшие находились в Москве незаконно. В российских ТГ-каналах указывают, что все потерпевшие тоже мигранты.

Ранее сообщалось, что в России мужчина в детском лагере изнасиловал четырех школьниц из Украины.

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