В Москве 9 мая полностью отключат мобильный интернет и смс

В Москве 9 мая полностью ограничат работу мобильного интернета и смс-сообщений. В российском Минцифры объяснили это необходимостью «обеспечения безопасности праздничных мероприятий».

Об этом пишет российское оппозиционное издание «Медуза».

9 мая в столице РФ будет ограничен доступ к мобильному интернету, в том числе и к так называемому «белому списку» сайтов. Также в этот день не будут работать смс-сообщения.

В то же время, 7 и 8 мая — накануне парада — отключать или ограничивать мобильный интернет в Москве не планируют.

Напомним, Bloomberg сообщило, что из-за отключения интернета и связи перед проведением парада в Москве россияне вынуждены переходить на наличные. По данным агентства, это уже начало разрушать на цифровую экономику России.

Ранее мы сообщали, что накануне парада 9 мая в Москве усилили меры безопасности. На въездах в столицу РФ появились блокпосты, а часть центра города перекрыли.

Кроме того полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказывал, что Россия пытается усилить противовоздушную оборону Москвы, перебрасывая в столицу дополнительные системы ПВО из-за угрозы атак беспилотников. Однако дроны успешно обходят российские комплексы, используя особенности полета среди столичной застройки.

