В Москве арестовали 60-летнюю женщину за поддержку легиона "Свобода России" в Telegram

Реклама

Жительницу Подмосковья Галину Умерову, которая якобы поставила 100 телеграм-звезд под постом легиона «Свобода России», обвинили в содействии террористической деятельности. Теперь ей грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщило издание Astra.

Адвокат 60-летней женщины заявил, что ее учетная запись в мессенджере была взломана. Якобы именно в то время, когда она не контролировала его, была осуществлена реакция под постом легиона «Свобода России».

Реклама

По версии следствия, Умерова, которая ранее работала инструктором парашютно-десантной подготовки, «осуществила безналичный перевод средств путем постановки 100 платных реакций к публикации».

Стоимость 100 телеграм-звезд составляет 215 рублей, то есть около 1,5 доллара США.

Суд принял решение содержать подозреваемую под стражей до 31 мая.

Напомним, российская банковская система оказалась на грани коллапса из-за масштабного технического сбоя. Пользователи финучреждений массово жалуются на невозможность провести платежи. Проблемы возникли именно во время активной фазы блокировки Telegram и VPN-сервисов.