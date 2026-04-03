В Москве арестовали 60-летнюю женщину за поддержку легиона "Свобода России" в Telegram
Бывшего инструктора парашютно-десантной подготовки обвинили в содействии террористической деятельности
Жительницу Подмосковья Галину Умерову, которая якобы поставила 100 телеграм-звезд под постом легиона «Свобода России», обвинили в содействии террористической деятельности. Теперь ей грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Об этом сообщило издание Astra.
Адвокат 60-летней женщины заявил, что ее учетная запись в мессенджере была взломана. Якобы именно в то время, когда она не контролировала его, была осуществлена реакция под постом легиона «Свобода России».
По версии следствия, Умерова, которая ранее работала инструктором парашютно-десантной подготовки, «осуществила безналичный перевод средств путем постановки 100 платных реакций к публикации».
Стоимость 100 телеграм-звезд составляет 215 рублей, то есть около 1,5 доллара США.
Суд принял решение содержать подозреваемую под стражей до 31 мая.
Напомним, российская банковская система оказалась на грани коллапса из-за масштабного технического сбоя. Пользователи финучреждений массово жалуются на невозможность провести платежи. Проблемы возникли именно во время активной фазы блокировки Telegram и VPN-сервисов.