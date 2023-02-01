В Москве арестовали американку, выгуливавшую на Красной площади теленка

В среду, 1 февраля, суд в Москве принял решение арестовать на 13 суток гражданку США Алисию Дэй, которую накануне задержали на Красной площади в российской столице, где она находилась в сопровождении теленка. На нее было составлено два административных протокола.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По версии следствия, американка не просто прогуливалась с теленком по центральной площади Москвы, но и выкрикивала лозунг: "Животные – не еда!".

В комментариях перед началом судебного заседания активистка подтвердила, что приобрела животное на портале объявлений, чтобы спасти его от убоя, а затем повела выгуливать по городу и знакомить с достопримечательностями.

"Я выкупила теленка для того, чтобы его не съели. Решила отвести его в такое замечательное место и показать ему страну", – рассказала она.

34-летняя американка китайского происхождения сейчас живет в подмосковном Реуте.

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Алисия Дэй уже не в первый раз привлекает внимание мировой общественности таким образом. В 2019 году газета Daily Mail писала о ней как о защитнице животных и активистке, спасшей от убоя свинью на ферме в пригороде Лондона.

В 2021 году они приютили в арендованной квартире в Днепре телятку и поросенка, а в 2022 году выгуливали на поводке барана в Варшаве.

Напомним, недавно испанская полиция изъяла более 4,5 тонны кокаина стоимостью более 100 млн евро на грузовом судне, перевозившем коров.

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