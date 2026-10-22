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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В Москве арестовали одного из ведущих коммунистов России: в чём его обвинили

Бывшего депутата Госдумы РФ обвинили в «оправдании терроризма».

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Российские коммунисты

Российские коммунисты / © Associated Press

В Москве задержали руководителя региональной ячейки Коммунистической партии РФ в Республике Коми, бывшего депутата Государственной думы Олега Михайлова. Его обвиняют в «оправдании терроризма», по этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает The Moscow Times.

По информации издания, Михайлова задержали 21 октября, а Басманный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде ареста. В КПРФ заявили, что будут обжаловать судебное решение.

Уголовное дело против Михайлова возбудили по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ — «публичное оправдание терроризма». Поводом послужила его публикация 2024 года, в которой он выразил поддержку социологу Борису Кагарлицкому и оппозиционеру Сергею Удальцову, осужденным в России по аналогичным обвинениям.

Михайлов также подверг критике результаты выборов в Госдуму, заявив, что они были сфальсифицированы в пользу партии «Единая Россия» и не отражали реальных предпочтений граждан.

После объявления результатов выборов политик призвал провести митинг в поддержку честных выборов в Гайд-парке Сиктивкара 25 сентября. Несмотря на то, что акция проходила в специально отведенном месте и не требовала согласования, полиция составила протокол на ее организатора Вячеслава Кочева. Правоохранители утверждали, что фактическое количество участников превысило заявленное на десять человек.

В КПРФ заявили о политическом преследовании

Олег Михайлов был депутатом Госдумы РФ в 2021–2026 годах. На сентябрьских выборах он уступил представителю «Единой России».

Михайлов — эколог и кандидат биологических наук, участвовавший в протестах против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области. В 2020 и 2025 годах он пытался баллотироваться на пост главы Республики Коми, однако к выборам его не допустили.

Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина опубликовала видеообращение в поддержку Михайлова и пообещала от имени фракции приложить все усилия для его защиты. Она назвала его «неудобным политиком», который продвигал экологические вопросы, критиковал власти республики и конфликтовал с бывшим главой Коми Владимиром Уйбой.

Останина считает обвинения против Михайлова надуманными и заявляет, что цель задержания — устранить оппозиционного политика с политической арены.

Напомним, ранее в Москве во время согласованного с властями митинга КПРФ, посвященного годовщине расстрела Белого дома в 1993 году, полиция задержала около 60 человек. Силовики приступили к задержаниям в тот момент, когда участники акции скандировали антиправительственные лозунги, в частности «Долой царя», «За честные выборы» и «Долой партию мошенников и воров».

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