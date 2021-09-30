В Москве арестован за госизмену основатель компании по кибербезопасности, что сотрудничала с Интерполом

В Москве арестован за госизмену основатель компании по кибербезопасности, что сотрудничала с Интерполом

В офисе компании пока провели обыски, а самого Сачкова суд арестовал на 2 месяца.

Громкий арест в России — в Москве задержали основателя крупной компании по кибербезопасности Илью Сачкова.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

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Мужчине вменяют госизмене и сотрудничество с иностранной разведкой, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Детали дела силовики держат в тайне.

Основана Сачков компания «Групп-ІВ» — одна из самых известных в сфере компьютерной безопасности в России. Она борется с кибератаками и онлайн-махинаций и неоднократно сотрудничала с Интерполом, ОБСЕ и российскими правоохранительными органами.

В офисе компании пока провели обыски, а самого Сачкова суд арестовал на 2 месяца.

Напомним, что ранее сообщили, что Москве начали розыск шефредактора издание "The Insider" Романа Доброхотова, в квартире его родителей провели обыск.

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