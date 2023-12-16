В Москве "АТЕШ" проникли в главное управление Росгвардии — фото

Партизаны ведут наблюдение за ГУ Росгвардии в столице РФ.
В Москве партизаны провели разведку территории Главного управления Росгвардии, расположенного по адресу ул. Твардовского.
Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".
"Наши агенты тщательно проводят разведку за территорией главного управления росгвардии в Москве по адресу: ул. Твардовского, 2, корп. 2, стремясь добыть как можно больше важной информации о деятельности данного управления. Мы внимательно регистрируем активность вокруг управления, фиксируем движение персонала, а также осматриваем инфраструктуру и общий ритм работы", — говорится в сообщении.
В "АТЕШ" также добавили, что каждый день к ним присоединяются новые агенты, собирающие информацию о военных структурах по всей России.
Напомним, под Джанкоем партизаны пробрались на аэродром РФ и "засветили" РЛС оккупантов (видео).
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